Dieser Auftritt hat auch Mama Kris Jenner (63) Flügel verliehen! Am 8. November wurde den schönsten und begabtesten Models der Welt in New York wieder die Ehre zuteil, bei der wohl bekanntesten Modeveranstaltung der Welt über den Catwalk zu schweben. Das Unterwäsche-Label Victoria's Secret holte seine pompösen Flügel hervor und platzierte sie unter anderem auch auf Kendall Jenners (23) Rücken. Momager Kris wäre beim Anblick ihres engelsgleichen Sprosses beinahe vor Stolz geplatzt!

Das machte Kris jetzt mit einem Instagram-Posting deutlich. Zu einer Fotoreihe von dem großen Auftritt ihrer schönen Tochter schrieb sie ganz begeistert: "Einfach atemberaubend! Ich bin so stolz, Kendall heute dabei zusehen zu können, wie sie über den Catwalk der Victoria's Secret-Fashionshow 2018 läuft." Ihren Beitrag versah sie zusätzlich noch mit dem eindeutigen Hashtag "#stolzeMama".

Die hübsche Brünette stolzierte jedoch nicht zum ersten Mal als Aushilfsengel über den Laufsteg. Bereits 2015 und 2016 wurde Kendall für das begehrte Event gebucht. Nach ihrer Victoria's Secret-Pause im Jahr 2017 kehrte die 23-Jährige nun zurück. An Halloween konnte sie derweil bereits mit ihrer Familie für den Walk üben: Die Reality-Stars liehen sich die Originalflügel von dem Lingerie-Hersteller aus und nutzten sie für ihre Gruselfest-Kostüme.

Splash News Kendall Jenner auf der Victoria's Secret Fashion Show 2018

Splash News Kendall Jenner auf dem Catwalk der Victoria's Secret Fashion Show

Splash News Die Kardashian-Jenner-Schwestern als Victoria's Secret-Engel, Halloween 2018

Splash News Kendall Jenner als Victoria's Secret-Model



