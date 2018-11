Mama Ira Meindl hat es nicht immer einfach! Im Juni 2017 erblickte ihr kleines Wunder das Licht der Welt – Töchterchen Emilia. Seitdem lässt die Beauty ihre Follower mit niedlichen Schnappschüssen ihrer Prinzessin am Elternleben teilhaben. Doch obwohl ihr Spross Iras ganzer Stolz ist und sie überglücklich macht, stellt die Einjährige ihre Mutter auch manchmal vor schwierige Herausforderungen: Emilia ist aktuell superlaunisch!

Via Instagram berichtete Ira ihren Fans nun von Emilias Stimmungsschwankungen: "Hallo Trotzphase! Momentan heißt es nur noch 'Mama Arm, Arm'", schilderte die Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin. Doch das ist noch nicht alles, was ihre Tochter aktuell im Repertoire hat: "Und dann kommen noch Sitzstreiks und amüsante Wutanfälle hinzu", erzählte sie weiter und witzelte dann: "Keine Ahnung, wer das erfunden hat."

Ihre Fans versuchen der jungen Mutter Mut zu machen: "Das geht irgendwann vorbei, versprochen. Halt einfach weiter durch!" und "Ich kann dich beruhigen, es kommen auch wieder schönere Phasen", versichern Ira zwei User in den Kommentaren.

Instagram / irameindl Ira Meindls Tochter Emilia

Instagram / irameindl Ira Meindl mit ihrer Tochter Emilia

Instagram / irameindl Ira Meindl mit ihrer Tochter Emilia

