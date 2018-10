Ihre kleine Prinzessin bedeutet ihr alles. Im Juli vergangenen Jahres wurde Ira Meindl zum ersten Mal Mama. Töchterchen Emilia macht das Glück von ihr und Ehemann Deniz einfach perfekt. Immer wieder teilt Ira via Social Media süße Schnappschüsse aus ihrem Familienalltag und gewährt ihren Fans damit private Einblicke. Jetzt lässt die Düsseldorferin auch tief in ihre Gefühlswelt blicken. Ira kann sich gar nicht mehr vorstellen, auch nur einen Tag ohne Emilia zu sein!

Auf Instagram teilte die Ex-GNTM-Kandidatin nun einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Mini-Me aus dem Urlaub. Bei dem Anblick ihrer schlafenden Tochter könnte die stolze Mami vor lauter Glück fast platzen. "Ich könnte sie den ganzen Tag einfach nur im Arm halten und knutschen! Als ich noch kein Kind hatte, dachte ich immer, Mütter, die so reden, wären völlig verrückt, ja... und jetzt bin ich es auch", schrieb Ira zu der goldigen Momentaufnahme. Sie könne einfach nicht genug von der kleinen Maus kriegen, die sie immer wieder an ihre Grenzen bringen, aber ihr gleichzeitig auch so viel Liebe schenken würde.

Wie sehr sie sich auf die Zukunft mit ihren beiden Liebsten freut, betonte Ira erst vor wenigen Wochen. Ende September hatte die Brünette ein Bild ihrer neuen Wohnung gepostet – und damit aufgeregt den Beginn eines neuen Familienabschnittes eingeläutet.

Instagram / irameindl Ira Meindl mit ihrem Mann Deniz und ihrer Tochter

Instagram / irameindl Ira Meindl mit ihrer Tochter Emilia

Instagram / irameindl Ex-GNTM-Kandidatin Ira Meindl mit ihrer Familie

