Prinzessin Eugenie (28) ist immer noch im Hochzeits-Rausch: Im Oktober heiratete die Tochter von Prinz Andrew (58) und Sarah Ferguson (59) den Geschäftsmann Jack Brooksbank (32). Zu der romantischen Zeremonie kamen nicht nur die royalen Verwandten und prominente Gäste – sondern auch zahlreiche Royal-Fans auf der ganzen Welt fieberten an dem großen Tag mit der 28-Jährigen mit. Sie alle machten den Tag für Eugenie unvergesslich – nun revanchierte sich die Sympathieträgerin und bedankte sich mit einem persönlichen Schreiben bei ihren vielen Supportern!

Wie die adelige Dankeskarte aussieht, verriet ein Anhänger nun durch einen Schnappschuss, den er auf Instagram gepostet hatte. Auf dem Briefbogen mit Monogramm steht handschriftlich geschrieben: "Wir danken euch vom ganzen Herzen, dass ihr unsere Hochzeit zu etwas ganz Besonderem gemacht und an uns gedacht habt." Sie seien überglücklich, lässt Eugenie ihre Anhänger wissen. Zusätzlich zu dem Schreiben wurde auch ihr offizielles Hochzeits-Foto als Dankeschön mitgeschickt.

Auch Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) hatten nach ihrer Hochzeit solche Karten versendet: "Der Herzog und die Herzogin waren überwältigt von all den unglaublich herzlichen Karten und Briefen, die sie wegen ihrer Hochzeit bekommen haben und sie sind so berührt von dem, was ihr geschrieben habt", lautete der Text bei ihnen.

MEGA Offizielles Hochzeitsfoto von Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

MEGA Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie an ihrem Hochzeitstag

Instagram / Kensingtonroyal Prinz Harry und Herzogin Meghan mit der Familie bei ihrer Hochzeit

