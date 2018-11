So zelebriert Prinz Carl Philip (39) seinen Ehrentag! Gemeinsam mit seiner Liebsten Prinzessin Sofia (33), die er im Jahr 2015 zu seiner Frau machte, hat der Schweden-Royal bisher zwei Kinder – Sohnemann Alexander (2) wurde im April 2016 geboren und Nesthäkchen Gabriel (1) kam vergangenes Jahr zur Welt. Nun gibt es bei der kleinen Familie einen Grund zu feiern: In Schweden ist am 11. November Vatertag und den verbrachte Carl Philip natürlich mit seinen Söhnen!

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Sofia und Carl Philip tauchte jetzt ein superniedliches Foto auf: Darauf sind die drei Jungs bei einem gemeinsamen Ausflug ins Grüne zu sehen – Gabriel wird von seinem Dad in der Babytrage ausgeführt und Alexander hat sich die Hand von Papa Carl geschnappt. "Alles Gute zum Vatertag", wurde die Aufnahme betitelt. Sofia sucht man auf dem Schnappschuss vergeblich. Vermutlich hat sie das putzige Bild ihrer liebsten Männer selbst geschossen.

Sollten Carl Philip und Sofia mal keine Zeit für ihre Sprösslinge haben, kümmern sich Nannys um ihre Kids, die sich an einige strenge Regeln halten müssen! Eine Vorschrift lautet beispielsweise, dass die Kindermädchen keine Präsenz in jeglichen sozialen Medien zeigen dürfen. Auch absolute Diskretion und Loyalität werden von den Ammen erwartet.

Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se Prinz Carl-Philip mit seiner Frau Sofia und seinen Söhnen Gabriel und Alexander

Anzeige

Michael Campanella/Getty Images Prinz Carl Phillip, Prinzessin Sofia und Prinz Alexander von Schweden

Anzeige

Instagram / prinsparet Prinz Gabriel und Prinz Alexander von Schweden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de