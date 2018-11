Die Männerwelt kann aufatmen – Evelyn Burdecki (30) scheint doch noch zu haben zu sein! Zunächst kamen Zweifel am Single-Dasein der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin auf, weil sie ein Turtel-Pic ihrer TV-Kollegin Jessica Neufeld (24) mit einem Herz kommentierte. Damit ging sie vermeintlich auf die Frage ein, wie ihr derzeitiger Beziehungsstatus lautet. Ihr gewähltes Emoji hätte dabei für verliebt und vergeben gestanden. Jetzt klärt die Blondine gegenüber Promiflash allerdings auf, dass es sich dabei um ein Versehen handelte!

Anstatt nämlich zu verraten, dass Evelyn nach ihrer Trennung von Domenico De Cicco wieder in festen Händen ist, war sie vom Anblick von Jessi und ihrem Liebsten Niklas Schröder (29) abgelenkt: "Ich fand das Bild von den beiden so süß und hab den Text darunter nicht gelesen! Hab das Herz wieder gelöscht darunter!", korrigierte sie sich gegenüber Promiflash. Wahrscheinlich würde die 30-Jährige so eine frohe Botschaft auch viel eher auf ihrem eigenen Social-Media-Kanal verkünden.

Ungeklärt bleibt nach dem Kommentar-Malheur nur noch, wer derzeit die heißen Instagram-Urlaubs-Schnappschüsse von ihr schießt. Momentan genießt das TV-Gesicht nämlich eine Auszeit auf Hawaii. Auf ihrem neuesten Bild, das definitiv kein Selfie ist, zeigt sie dem Fotografen ihre Kehrseite in einer roten Bikinihose und formt mit ihren Händen ein Herzchen.

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder auf Mallorca

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-Star

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki auf Hawaii

