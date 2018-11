Verliebt, verlobt… aber noch nicht so schnell verheiratet! Zum Muttertag hatte Ex-NFL-Profi Kelvin Hayden (35) seiner Taraji P. Henson (48) zur Verlobung einen Megaklunker an den Finger gesteckt. Doch die Hochzeitsglocken werden wohl doch nicht so bald läuten wie gedacht: Jetzt gab die Schauspielerin nämlich überraschend bekannt, dass sie sich mit dem Gang zum Altar doch noch Zeit lassen will.

"Ich habe mich zu sehr unter Druck setzen lassen", bekannte der "Empire"-Star" beim Late Night Talk mit Jimmy Kimmel (50). Ständig kamen Nachfragen aus dem Freundeskreis: Wann ist es so weit, steht das Datum fest? Bis sie schließlich entschieden habe: "Ich habe die Kontrolle, wir haben die Kontrolle, also werden wir warten. Wenn wir ein Datum haben, werden wir es alle wissen lassen." Zugleich machte Taraji Henson aber deutlich, wie sehr sie sich auf ihren großen Tag freut. "Ich wünsche mir nichts mehr, als ein intimes Fest mit meinen engsten Freunden und meiner Familie…, rund 200 liebe Menschen vielleicht."

Taraji und Kelvin Hayden hatten im Mai ihre Verlobung bekannt gegeben. "Ihr alle, ich habe Ja gesagt!!!!", verkündete die Schauspielerin glücklich auf Instagram. Einer Hochzeit stand nichts entgegen – zumindest fast. Schließlich ist Taraji Henson gefragt wie nie, dreht am neuen Disney-Film "Ralph reichts 2: Webcrasher – Chaos im Netz" und erwartet im Januar ihren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

