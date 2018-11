Könnte es bei Bella Hadid (22) und The Weeknd (28) jetzt wirklich richtig ernst werden? In den vergangenen Jahren war es ein ganz schönes Hin und Her bei dem Promi-Paar. Im Herbst 2016 gaben sie vorerst ihr Liebes-Aus bekannt, rauften sich jedoch im Frühjahr dieses Jahres wieder zusammen. Seitdem wirken die Turteltauben nicht nur richtig verliebt – sie sind es laut Freunden auch. Der Bekanntenkreis des Duos ist sich sogar sicher: Lange müssen Fans nicht mehr auf eine Hochzeit der beiden warten!

"The Weeknd fühlt sich wie der glücklichste Mensch der Welt, weil er Bella zurück hat und er ist sehr darauf bedacht, sie niemals wieder zu verlieren", verriet ein Vertrauter des Sängers jetzt gegenüber Hollywood Life. Die Beziehung mit dem Model sei ihm sogar so ernst, dass sich sein Umfeld sicher ist, dass der 28-Jährige schon bald vor seiner Freundin auf die Knie fallen könnte: "Viele Freunde fangen an, Wetten abzuschließen, wie lange es noch dauert, bis er ihr einen Ring ansteckt."

Bella habe die Ansichten des Chartstürmers sogar grundlegend verändert, berichtete die Quelle weiter: "Er hat immer darüber geredet, wie gruselig der Gedanke an die Ehe für ihn ist, aber jetzt, wo er wieder mit Bella zusammen ist, hat er aufgehört, so etwas zu sagen." Stattdessen beteuere der Musiker immer wieder, wie gerne er sein ganzes Leben mit der Schwester von Gigi Hadid (23) verbringen würde.

Splash News Bella Hadid und The Weeknd

Splash News Bella Hadid und The Weeknd im November 2018

Splash News Bella Hadid und The Weeknd in New York

