In den nächsten Monaten müssen Heidi Klum (45) und ihr Liebster Tom Kaulitz (29) höchstwahrscheinlich erstmal ohne einander auskommen – das scheint besonders für die Model-Mama schwer zu sein. Kein Wunder, denn in der Vergangenheit zeigte sich das Paar nicht nur auf Social-Media schwer verliebt, sondern auch auf verschiedenen Veranstaltungen, wie beispielsweise auf Heidis berühmt-berüchtigter Halloween-Party. Nun ruft jedoch die Pflicht: Da die Blondine derzeit für Germany's next Topmodel dreht, sind sie und Tom derzeit räumlich voneinander getrennt.

Während die 45-Jährige auf Instagram ihre Top 50 der kommenden Castingshow-Staffel präsentierte, wurde der Tokio Hotel-Gitarrist nach langer Zeit wieder allein mit seinem Bruder Bill (29) in Los Angeles gesichtet. Doch nicht nur die anstehenden Dreharbeiten trennen die beiden Verliebten – auch die anstehende Tournee der Kaulitz-Twins könnte für räumliche Distanz bei dem Paar sorgen. Vom 26. April bis 20. Juni wird die "Melancholic Paradise Tour" die Jungs quer durch Europa führen – viel Zeit wird Tom mit seiner Liebsten währenddessen sicher nicht haben. Hinzu kommt eine neue Platte, die von der Band viel Arbeit erfordern wird.

Doch trotz des beruflichen Drucks könnten sich die Termine von Heidi und Tom auch das eine oder andere Mal überschneiden. So steht Ende Mai die große Live-Finalshow von GNTM an – und genau dann ist auch Tom für ein paar Auftritte in seiner deutschen Heimat unterwegs. Ob der Musiker dann vielleicht sogar als Gast-Juror den Laufsteg-Nachwuchs bewerten wird?

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Anzeige

Lies Angeles / MEGA Tom und Bill Kaulitz in Los Angeles

Anzeige

Blindie/MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de