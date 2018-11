Er ist verrückt nach ihr: Seitdem Blake Shelton (42) und Gwen Stefani (49) zusammen sind, vergeht in letzter Zeit kaum ein Monat, in dem keine Hochzeitsgerüchte laut werden. Bei den diesjährigen People's Choice Awards bewies der Countrystar einmal mehr seine Liebe zu der Sängerin und könnte damit den Heiratsspekulationen noch mehr Zündstoff geben: Auf der Bühne machte Blake seiner Gwen jetzt eine süße Liebeserklärung!

In der Nacht von Sonntag auf Montag gewann der Sänger mit der Castingshow The Voice einen der begehrten Preise. Zusammen mit Showmoderator Carson Daly (45) nahm Blake den Award entgegen. Im Publikum saß natürlich auch seine Liebste Gwen, die selbst bereits drei Mal vor dem Buzzer der Talentshow Platz nahm. "Mein absoluter "The Voice"-Liebling sitzt genau hier – ich liebe sie einfach", schwärmte der 42-Jährige während der Dankesrede von seiner Freundin.

Von dieser niedlichen Liebesbotschaft total ergriffen, lief die Blondine zu ihrem Schatz auf die Bühne und gab ihm einen dicken Kuss auf die Wange. "Ich bin so aufgeregt mit Blake Shelton hier zu sein", erzählte sie mit einem Augenzwinkern den Gästen. Wie findet ihr die Liebesbekundung? Stimmt ab!

Instagram / gwenstefani "The Voice"-Stars Blake Shelton und Gwen Stefani

Ethan Miller/Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton in Las Vegas 2018

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton an Thanksgiving 2016

