Sind sie jetzt fest zusammen oder nicht? Seit mehreren Wochen werden Cara Delevingne (26) und Ashley Benson (28) immer wieder gemeinsam von Paparazzi abgelichtet. Die heizten bereits im August mit Aufnahmen die Gerüchteküche um den Beziehungsstatus der Pretty Little Liars-Darstellerin und des Suicide Squad-Stars heftig an. Die Fotos zeigten Cara und Ashley knutschend miteinander am Londoner Flughafen. Jetzt wurden sie in Los Angeles ein weiteres Mal zusammen abgelichtet!

Wie das britische Boulevardmagazin Daily Mail berichtete, wurden die beiden vergangenen Sonntag zusammen in L.A. gesehen. Sie seien mit einem Kaffee in der Hand herumspaziert und hätten sich danach noch einen Smoothie aus dem Bioladen gegönnt. Auf Nachfrage des People Magazines habe Ashley die Liebesbeziehung zu Cara weder bestätigt, noch abgestritten.

Auch im September wurden die beiden fotografiert, wie sie gemeinsam eine Fashionshow von Cara verließen. Nachdem Fans sich Mitte des Monats schon über ein öffentliches Bekenntnis von Ashley freuten, erwies sich das vermeintliche Liebesgeständnis auf Caras Instagram-Profil nur als Hackerangriff.

Splash News Cara Delevingne und Ashley Benson bei der Balmain Fashion Show

SplashNews.com Cara Delevingne und Ashley Benson am Heathrow Airport

SplashNews.com Cara Delevingne (hinter einer Affenmaske) und Ashley Benson im Oktober 2018

