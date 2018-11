Sie präsentieren sich zum ersten Mal nach den vermeintlichen Verlobungsnews in der Öffentlichkeit: Mit einem Meer aus Rosen wurde TV-Star und Model Kylie Jenner (21) vor wenigen Tagen von ihrem Liebsten Travis Scott (26) überrascht. Daraufhin vermuteten sofort einige Fans, dass sich das Paar verlobt habe. Doch weder die Unternehmerin noch der Rapper bestätigten dieses Gerücht – stattdessen kuscheln die beiden die Spekulationen einfach weg und zeigen sich total verliebt!

Am Samstagabend hatten sich die 21-Jährige und ihr Freund zu einem Dinner-Date verabredet. Wie Just Jared berichtete, verließ das Paar total in love und Händchen haltend das Szenerestaurant "Nobu" in Miami, Florida. Paparazziaufnahmen zeigen die beiden, wie sie sich Hand in Hand einen Weg durch die Fotografenmenge bahnen. Und: Kylie hatte sich mit einem schlichten, beigefarbenen Blazerkleid richtig in Schale geworfen.

Nur einen Tag später unterstützte die Make-up-Queen den Rapper bei einem Konzert während seiner "Astroworld"-Tour und outete sich im Fan-Shirt als sein größter Supporter. Auf einem entsprechenden Instagram-Pic ist Kylie zusammen mit ihrer Freundin Jordyn Woods (21) zu sehen, den Schnappschuss betitelte sie mit "Astro Girls".

MEGA Kylie Jenner in Miami Beach

MEGA Travis Scott in Florida, November 2018

Instagram / kyliejenner Jordyn Woods und Kylie Jenner

