Blake Shelton (42) ist mega happy als Ersatzpapa! Nach zwei gescheiterten Ehen ist der Country-Sänger seit 2015 glücklich mit Gwen Stefani (49) zusammen. In keiner seiner Beziehungen wurde Blake ein Kindersegen zuteil. Trotzdem fehlt es dem Songwriter in der Partnerschaft mit der platinblonden Sängerin an nichts – schließlich hat sie Kinder mit in die Beziehung gebracht. Deshalb hat Blake in der Patchwork-Konstellation mit Gwen und ihren Kids das Gefühl, bereits Vater zu sein!

Immer wieder müssen Blake und Gwen Fragen zu möglichem Familienzuwachs beantworten. So wie es aussieht, ist ein leibliches Baby für den The Voice-Juror aber gar nicht mehr so wichtig. Wie ein Insider dem Onlineportal HollywoodLife verriet, habe der 42-Jährige nämlich das Gefühl, schon Vater zu sein – und zwar für Gwens Söhne Kingston (12), Zuma (10) und Apollo (4). Immerhin helfe er jeden Tag dabei, die drei großzuziehen und könne damit nicht glücklicher sein. "Blake ist an einem tollen Punkt in seinem Leben. Er ist wunschlos glücklich und fühlt sich zufrieden. Er hat alles, was er sich je erhofft hat: Die Frau seiner Träume und die perfekte Familie", wusste die Quelle.

Ganz ausgeschlossen sind eigene Kinder mit seiner Liebsten aber wohl nicht. Damit wolle Blake sich allerdings nicht stressen. "Natürlich hätte er gerne ein Baby mit Gwen, sie ist seine Seelenverwandte und die Liebe seines Lebens. Aber der Kinderwunsch ist keine treibende Kraft in seinem Leben und nichts, was ihn nachts wachhält", meinte der Insider.

Getty Images Blake Shelton bei den Nashville Songwriter Awards

Anzeige

Fern Blake Shelton, Gwen Stefani und Gwens Söhne Zuma, Kingston und Apollo in Los Angeles

Anzeige

Christopher Polk/GettyImages Gwen Stefani und Blake Shelton bei den People's Choice Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de