Wird der Anfangsbuchstabe I Bauer sucht Frau-Star Andreas dieses Mal mehr Glück bringen? Bei der ländlichen Dating-Sendung hat der Auswanderer bisher nicht das große Los gezogen: Nachdem er sich beim großen Scheunenfest entschieden hatte, Friseurmeisterin Angelika und Altenpflegerin Irmgard auf seinen Hof nach Kanada einzuladen, lief es danach nicht mehr so rund. Erst schickte er Angelika vom Hof, weil sie ein Problem mit dem Schlachten hatte. Als dann Irgmard an der Reihe war, gestand der Landwirt auf einmal, eigentlich an eine ganz andere Dame vom Scheunenfest mit Inka Bause (49) zu denken. Nun ist klar: Andreas lädt die dritte Lady auf sein Anwesen ein – Ingeborg!

Bei der allerersten Zusammenkunft vor ein paar Wochen scheint die brünette Pflegerin bei Andreas mächtig Eindruck geschindet zu haben – dennoch hatte er zunächst das blonde Doppel nach British Columbia eingeladen. Während der Hofwoche mit der quirligen Irmgard wurde dem Bauern sein Fehler aber klar und er offenbarte der Brillenträgerin endlich seine Gefühlslage: "Da ist eine andere Frau. Ich glaube, ich habe mich auf dem Scheunenfest falsch entschieden." Und wie die RTL-Vorschau schon gezeigt hat: Inge wird ab kommender Woche das Leben des Landwirts aufmischen. "Ich kann nicht glauben, dass du jetzt wirklich hier bei mir bist", hört man den 68-Jährigen schwärmen.

Ob es dieses Mal für Andreas klappt? Trotz seiner zum Teil ruppigen und wortkargen Art hatten beide Kandidatinnen vor Inge Gefallen an dem Hofbesitzer gefunden. Als der Alleinstehende dann aber bei beiden Damen in Kanada den Schlussstrich gezogen hatte, war das für sie nur schwer zu verdauen. "Es tut schon weh, aber das Leben geht weiter", hatte die verschmähte Angelika nach dem Fleisch-Streit traurig erzählt. Hoffentlich fangen bei Andreas und der 59-jährigen Inge sofort die Schmetterlinge an zu flattern!

