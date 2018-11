Die Enttäuschung bei diesen Gründern sitzt tief! Benedikt Bergner und Reinhard Blech stellten ihr Start-Up Studyflix im TV-Format Die Höhle der Löwen vor. Mit ihrer kostenlosen E-Learning-Plattform für Studenten versuchten die beiden die Investoren zu überzeugen. Ihr Pitch wurde aufgezeichnet, der Beitrag fertiggestellt und sogar bereits für die heutige Sendung angekündigt. Doch dann kam für die beiden Augsburger der Schock: Die Produktionsfirma streichte sie einfach aus dem TV-Format!

Benedikt und Reinhard wurden von der E-Mail des Senders nur wenige Tage vor der geplanten Ausstrahlung überrascht. "Wir waren am Boden zerstört und den Tränen nahe. Das war der größte Schock, seitdem wir Unternehmer sind", offenbarte Benedikt im Gespräch mit Promiflash. Die Studyflix-Jungs hatten fest mit dem TV-Auftritt gerechnet. "Wir haben von allen Löwen durch die Bank weg positives Feedback bekommen. Frank Thelen zum Beispiel hat gesagt, dass ihm E-Learning sehr am Herzen liegt und er es gut findet, was wir machen." Für die Gründer war das Projekt nicht nur eine Herzensangelegenheit – sie haben unter anderem auch viele finanzielle Mittel in die Optimierung ihrer Plattform gesteckt, um dem erhofften Nutzer-Ansturm Herr zu werden.

Über die Gründe des DHDL-Exits können sie nur spekulieren. "Wir unterstützen Schüler und Studenten dabei ihre Klausuren zu bestehen und wir helfen Unternehmen beim Fachkräftemangel. Bildung ist ein wichtiges Thema für Deutschland, doch für das Programm wohl nicht interessant genug", verriet Benedikt weiter. Ein Vox-Sprecher hat sich zum Fall gegenüber dpa wie folgt geäußert: "Es gehört zu den grundlegenden Fernseh-Prinzipien, dass bei TV-Produktionen immer mehr Drehmaterial aufgezeichnet wird, als am Ende ausgestrahlt werden kann."

Promiflash Reinhard und Benedikt, Studyflix-Gründer

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Benedikt Bergner und Reinhard Blech von Studyflix bei "Die Höhle der Löwen"

