Lady Gaga (32) spricht Klartext – und das zu einem besonders heiklen Thema. Denn psychische Probleme werden in der Entertainment-Branche immer noch recht stiefmütterlich behandelt. Doch davon hat die Pop-Ikone und Schauspielerin jetzt offenbar genug. In einer emotionalen Rede sprach sie von ihren eigenen Problemen, mit denen sie zu kämpfen hatte. Sie appelliert an die ganze Branche, besser aufeinander Acht zu geben.

Bei einer Preisverleihung in Beverly Hills sprach die "A Star Is Born"-Darstellerin über ihren Leidensweg. Für ihre Träume habe sie immer sehr hart gearbeitet und zu allem 'Ja' gesagt. Doch das auf Kosten ihrer Gesundheit. "Ich hatte Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, doch ich nahm keine professionelle Unterstützung in Anspruch", zitierte Just Jared die 32-Jährige. Die Folge: Sie kämpfte mit chronischen Schmerzen, Panikattacken, Blackouts und sogar Selbstmordgedanken! "Ich brauchte psychologische Betreuung. Ich brauchte jemanden, der nicht nur den Star sah, der ich werden könnte. Ich brauchte jemanden, der die Dunkelheit erkennt, mit der ich in meinem Inneren zu kämpfen hatte“, so die 32-Jährige in ihrer berührenden Rede.

Die Sängerin, die kürzlich ihre Verlobung bestätigte, wünsche sich für die Zukunft, dass psychische Probleme in der Öffentlichkeit nicht mehr als Tabuthema behandelt werden, sondern jeder offen über seine Erfahrungen und Gefühle sprechen kann.

