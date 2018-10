Jetzt ist es endlich offiziell! Seit mehr als einem Jahr schwebt Musikerin Lady Gaga (32) wieder auf Wolke sieben: In dem Talentmanager Christian Carino hat der Popstar seinen Traummann gefunden. Obwohl das Paar seine Liebe bisher stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatte, machten in letzter Zeit hartnäckige Verlobungsgerüchte die Runde. Nun machte die "Pokerface"-Interpretin ihr Glück mit einer romantischen Ansprache offiziell!

Beim ELLE Women In Hollywood-Event hielt Lady Gaga eine Rede, in der sie nicht nur ihre Rolle in ihrem neuen Streifen "A Star Is Born" reflektierte. Im Rahmen ihrer Danksagung an alle Menschen, die ihr während der Hochs und Tiefs ihres aufregenden Lebens zur Seite standen, widmete sie selbstverständlich auch ihrem Schatz Christian einige emotionale Worte. Dabei nannte sie den Hollywood-Agenten aber nicht einfach nur beim Namen – sie referierte auf ihn als ihren "Verlobten".

Mit welchem Diamanten der 49-Jährige seiner Liebsten die Frage aller Fragen gestellt hat, liegt nahe: Immerhin trug Lady Gaga bereits bei den Grammys einen beachtlichen Klunker. Und auch an dem Abend ihrer Verlobungsverkündung zierte das Schmuckstück ihren Ringfinger!

Getty Images Lady Gaga, Musikerin

Christopher Polk/Getty Images for NARAS Lady Gaga bei der Verleihung der Grammy Awards 2018

Getty Images Lady Gaga beim ELLE's 25th Annual Women In Hollywood- Event

