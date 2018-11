Bei diesen beiden Gründern hat sogar zweimal der Geistesblitz eingeschlagen! So ideenreich wie Monika Steidl (54) und Markus Kubitschek (46) war wohl bei Die Höhle der Löwen noch keiner, obwohl die Investoren in der Show regelmäßig coole Innovationen und einfallsreiche Hobby-Tüftler zu Gesicht bekommen. In der nächsten Folge wollen die Nachwuchs-Unternehmer die Löwen gleich von zwei vollkommen unterschiedlichen Erfindungen überzeugen.

Wie Bild berichtet, möchte das Paar mehr als eine Idee an die Frau, den Mann – oder eben an die Löwen – bringen. Ihre erste ist der Poolathlete. Dank dieser Vorrichtung soll es möglich sein, auch in winzigen Pools noch schwimmen zu können. Das Painttablet – ihr zweites Produkt – hat einen etwas praktischeren Nutzen. Mithilfe dieser Konstruktion sollen lästige Spritzer bei Malerarbeiten bald der Vergangenheit angehören.

Aber lassen sich die Investoren tatsächlich auf einen Deal ein? Immerhin wünschen sich Monika und Markus für 20 Prozent der Firmenanteile satte 160.000 Euro als Finanzspritze. Ralf Dümmel (51) scheint an dem Poolathlete-Konzept jedenfalls schon mal interessiert zu sein und stürzt sich gleich ins imaginäre Wasser.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Investoren von "Die Höhle der Löwen" 2018

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Gründer Monika Steidl und Markus Kubitschek

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel mit den "Die Höhle der Löwen"-Gründern Markus Kubitschek und Monika Steidl

