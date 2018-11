Da hat er aber noch mal Glück gehabt! Fernsehmoderator Jan Böhmermann (37) ist ein viel beschäftigter Mann und hetzt von Termin zu Termin. Bei all dem Stress wäre es kein Wunder, wenn er mal das Gleis verwechselte und in den falschen Zug stieg. Genau das passierte dem mehrfachen Grimme-Preis-Abräumer Anfang des Monats. Die anfängliche Irrfahrt endete aber erfreulicherweise doch noch am geplanten Ziel!

Seit mittlerweile mehr als zwei Jahren unterhält der Bremer Journalist zusammen mit seinem Buddy Olli Schulz (45) die Hörerschaft im Rahmen des Podcasts Fest & Flauschig mit Anekdoten aus seinem Leben. In der aktuellen Folge des Online-Formats berichtete der TV-Satiriker nun von seiner Odyssee. Der 37-Jährige wollte von Hamburg nach Bremen reisen und abends an einer Veranstaltung teilnehmen. Nach der Abfahrt stellte Böhmi jedoch fest, dass er im falschen Zug saß. Der war nämlich auf direktem Wege nach Essen. Nun konnte nur noch einer helfen: der Zugchef! Jan überredete den Zugführer zu einem Sonderstopp in Lauenbrück. Dort stieg er in den Regio nach Bremen um und erschien doch noch pünktlich zu der Veranstaltung.

Gegenüber Spiegel Online bestätigte die Deutsche Bahn zwar den außerplanmäßigen Halt. Offen blieb aber, ob es sich bei dem Zwischenstopp um einen Gefallen für den Satiriker gehandelt habe. "Im Interesse aller Fahrgäste sollte dies wirklich ein Einzelfall bleiben", hieß es in dem Statement. Was sagt ihr zu Jans Sonderbehandlung? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress / Petra Schönberger / Future Image Jan Böhmermann beim Bits & Pretzels Founders Festival 2018 in München

Instagram / therealjanboehmermann Jan Böhmermann, TV-Satiriker

Getty Images Jan Böhmermann in Berlin

