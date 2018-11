Ist die Behandlung von Ben Affleck (46) doch schon abgeschlossen? Nach einem Alkohol-Rückfall hatte sich der Schauspieler Ende August für einige Wochen in eine Entzugsklinik begeben, um gegen seine Alkoholsucht zu kämpfen – und das anscheinend erfolgreich, denn Anfang Oktober verließ der Batman-Darsteller die Klinik. Vor Kurzem hieß es dann, dass der 46-Jährige nach der rechtskräftigen Scheidung von seiner nun Ex-Frau Jennifer Garner (46) die Therapie fortsetzen wolle – doch nun widersprach ein Insider dieser Behauptung!

Mehrere US-amerikanische Medien berichteten darüber, dass Ben sich wieder in eine Entzugsklinik eingewiesen hätte, aber eine Quelle, die dem Hollywood-Star nahe stehen soll, bekräftige gegenüber Access, dass dies zu 100 Prozent falsch sei. Er wisse auch, was der Vielfach-Papa tatsächlich aktuell mache: Ben sei momentan auf einer Fan Fest Convention mit seinen "Justice League"-Kollegen in San Antonio, Texas.

Es gibt auch einen Beweis dafür: Schauspieler Ray Fisher (31) twitterte ein Foto von dem Event, auf dem er zusammen mit Ben zusehen ist – beide lächeln auf dem Pic fröhlich in die Kamera. Glaubt ihr, dass sich der Oscar-Gewinner wieder in Behandlung begeben wird? Stimmt ab!

Splash News Ben Affleck in Los Angeles, Oktober 2018

Anzeige

SIPA PRESS / Actionpress Ben Affleck bei der Premiere von "Justice League"

Anzeige

Splash News Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige

Instagram / rehifyar Ben Affleck und Ray Fisher auf einer Convention



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de