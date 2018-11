Ben Affleck (46) will auf Nummer sicher gehen! Die vergangenen Monate waren für den Schauspieler ganz schön turbulent: Ende August wurde er von seiner Exfrau Jennifer Garner (46) völlig fertig in eine Entzugsklinik gebracht. Dort kämpfte er wochenlang, aber sehr erfolgreich gegen seine Alkoholsucht. Unmittelbar nach der Therapie hakte Ben den nächsten Punkt auf der To-do-Liste ab: Die Scheidung von Jen ist seit wenigen Tagen endlich rechtskräftig. Ganz spurlos ging das an dem Batman-Darsteller aber offenbar nicht vorbei: Er will aus diesem Grund sogar noch weitere Tage in der Rehab-Einrichtung verbringen!

Ein Insider verriet gegenüber Mirror, dass Ben seinen Freunden anvertraute, dass er glaube, noch viele weitere Monate Behandlung zu benötigen, um wirklich trocken zu bleiben. "Eigentlich ist er ausgezogen und nun ambulanter Patient – aber er ist wieder zurückgegangen. Er wird die meisten Nächte in der Klinik bleiben", plauderte die Quelle aus.

Dass Ben dieser Scheidungs-Schritt nicht leicht gefallen sein dürfte, ist wohl verständlich: Jennifer und er waren zehn Jahre lang verheiratet, bevor sie 2015 ihre Trennung bekannt gaben. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Auch nach dem Liebesaus standen sich die beiden Hollywood-Stars weiterhin nahe: Die Schauspielerin war es auch, die Ben während seiner Genesungsphase stets unterstützte. Immer wieder wurde das Ex-Paar in dieser Zeit zusammen abgelichtet.

Splash News Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige

Splash News Jennifer Garner und Ben Affleck im November 2018

Anzeige

FREDERIC J. BROWN / Getty Jennifer Garner und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de