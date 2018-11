Gefundenes Fressen für Frank Thelen (43)! In der elften Folge der Erfinder-Show Die Höhle der Löwen stellten Benjamin Kremer (28) und Noel Bollmann (25) YFood vor – ein Getränk, das eine komplette Mahlzeit ersetzt und dabei gesund ist. Auf der Suche nach einem starken Partner an ihrer Seite überzeugten die beiden Gründer gleich drei hungrige Raubkatzen von ihrer flüssigen Food-Alternative. Für eine Finanzspritze in Höhe von 200.000 Euro sicherte sich schließlich ihr Wunsch-Investor Frank 20 Prozent der Firmenanteile. Doch wie ging es für die junge Firma nach der Sendung weiter?

"Seit Frank Thelen bei uns an Bord gekommen ist, sind wir förmlich an Wachstum explodiert", freuten sich Benjamin und Noel im Gespräch mit Promiflash über ihren neuen Geschäftspartner. Seine Expertise und sein Netzwerk im Handel haben ihnen die richtigen Türen geöffnet. Mittlerweile sei das zweiköpfige Team zu einer knapp 20-köpfigen Truppe angewachsen. "Wir bedienen Online-Kunden in über 25 Ländern Europas, sind in knapp 5.000 Supermärkten vertreten und steuern auf die Zehn-Millionen-Euro-Umsatzmarke zu", verkündeten sie stolz. 2019 wollen sie sogar den Schritt über den großen Teich wagen und ihr Ready-to-Drink-Meal auch in den USA an den Mann bringen.

Für Frank entschieden sich die Unternehmer hauptsächlich aus folgendem Grund: "Uns ist es wichtig, dass es sich nicht nur um monetäre Unterstützung handelt, sondern wir auch vom Know-how und Netzwerk eines Investors profitieren können", verrieten sie. Das sei bei ihm hundertprozentig der Fall. In seiner Food-Start-up-Familie seien sie von Anfang an mit offenen Armen aufgenommen worden.

MG RTL D / Frank W. Hempel Noel Bollmann und Benjamin Kremer von YFood in "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Frank W. Hempel Frank Thelen und Dagmar Wöhrl in "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Frank W. Hempel Georg Kofler in "Die Höhle der Löwen"

