Eigentlich gibt es die YouTube-Zwillinge Roman (19) und Heiko Lochmann (19) immer nur zu zweit: Zusammen drehen die Lochis Web-Clips, singen Songs – und gemeinsam nahmen sie an der beliebten Tanzshow Let's Dance teil. Promiflash traf das Duo auf der McDonald's Benefiz Gala in München und hakte nach: In welchen Momenten sind die beiden 19-Jährigen denn auch mal einzeln zu Gesicht zu bekommen?

"Es gibt so ein paar Situationen, da will man lieber alleine sein und da sind wir dann auch gerne alleine", beantwortete Roman die Frage. Aber was für Momente sind denn das genau? Sein Bruder Heiko wurde da etwas konkreter und ergänzte: "Na ja, ich muss beim Duschen meinen Bruder nicht unbedingt dabei haben oder wenn man mal für sich sein will und 'ne Serie guckt. Tut auch mal ganz gut, allein zu sein, es ist aber auch immer wieder schön, wenn man zu zweit ist."

Wenn es allerdings um Dates gehen, bevorzugen beide eher den Alleingang. Für Lockenkopf Roman kämen Doppeldates nur unter einer einzigen Voraussetzung infrage: "Ich glaube, es wäre ultra-witzig, aber dann müssten es auch Zwillinge sein, das wäre geil!" Heiko hat an einer solchen Konstellation allerdings auch schon einen Haken gefunden. Schließlich würden er und sein Bruder in dem Web-Format "Lochi vs. Lochi" stets darum kämpfen, wer von beiden der Bessere ist. Das, so vermutet er, könne sich im schlimmsten Fall auch auf ein solches Zweier-Rendezvous übertragen.

Instagram / dielochis Roman Lochmann, YouTuber

Instagram / dielochis Heiko Lochmann, YouTuber

Getty Images Roman und Heiko Lochmann bei einem Auftritt im Juni 2018

