War dieser eine Beauty-Eingriff eine Nummer zu viel? Sophia Vegas' (31) Schönheit ist nicht nur von Gott gegeben. Die Ex-Frau von Bert Wollersheim (67) ist bekannt dafür, operativ gerne etwas nachzuhelfen. Ob Botox, eine vergrößerte Oberweite oder sogar eine Rippenentfernung für eine schmalere Taille – für die Blondine ist der Gang zum Chirurgen keine größere Überwindung als eine gewöhnliche Shoppingtour. Eine Behandlung ging kürzlich allerdings gehörig schief und deshalb betreibt die Wahl-Amerikanerin jetzt Schadensbegrenzung!

In ihrer Instagram-Story eröffnet die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin: "Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass ich mich leider versaut habe durch meine letzte Operation. Ich habe unter der Brust eine durchgehende Narbe und am Rücken auch und ich überlege jetzt, mich tätowieren zu lassen." Es sei wirklich schlimm, was ihr angetan wurde, lässt Sophia ihren Gefühlen freien Lauf.

Eines möchte die werdende Mama allerdings noch klarstellen: "Für alle Leute, die jetzt schon wieder haten wollen: Ich werde mich natürlich nicht tätowieren lassen, während ich schwanger bin." Motive für die kunstvolle Narbenabdeckung will die 31-Jährige aber schon während der Baby-Bauch-Zeit auswählen.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, TV-Persönlichkeit

Instagram / officialsophiavegas Reality-Star Sophia Vegas und ihr Partner Dan

Facebook / Sophia Wollersheim Sophia Vegas

