Großes Entsetzen bei Olly Murs (34)! Während einer Messerattacke in den Büros von Sony Music in London, war der Sänger nicht weit entfernt. Zum Glück kam bei der Auseinandersetzung niemand ums Leben. Einen Schock für alle Anwesenden war der Zwischenfall aber allemal. Besonders grotesk: Olly war nicht nur nebenan, als der Streit in der Kantine entbrannte – er hatte noch dazu keine Hose an!

Als die schlimme Messerattacke ihren Lauf nahm, befand sich der Popsänger mitten in einer Anprobe. "Ich war dort – mit heruntergelassener Hose", erzählt er im Interview mit der Online-Ausgabe der britischen The Sun. "Ich probierte verschiedene Outfits an und zog mich gerade um, als wir den ganzen Lärm hörten." Bevor die Polizei die umliegenden Gebäude evakuierte, konnte sich der Sänger gerade noch in eine Hose retten. "Ich sah aus wie MC Hammer ", scherzt Olly im Gespräch.

Trotz der grotesken Situation ist der 34-Jährige froh, dass nichts schlimmeres passiert ist. Erst im November letzten Jahres steckte er während eines Terroralarms in einem Kaufhaus fest: "Ich war jetzt zweimal an ähnlichen Dingen beteiligt, offensichtlich habe ich momentan kein Glück." Wie es ihm damit ging, erneut in eine brenzlige Situation zu geraten? "Es war einer dieser Momente, bei denen du nur noch denkst 'bitte nicht wieder'", so der Musiker.

WENN / Alan Rennie Olly Murs bei einem Konzert 2017

Lia Toby/WENN.com Olly Murs bei den GQ Men of the Year Awards 2018

Getty Images / Tristan Fewings Olly Murs beim V Festival 2015

