Lady Gaga (32) will helfen! Tausende Einsatzkräfte kämpfen derzeit gegen die Flammen in Kalifornien. Die verheerenden Waldbrände forderten mittlerweile schon über 40 Tote – tausende Menschen flüchteten aus ihren Häusern. Auch die Promi-Hochburg Malibu musste komplett evakuiert werden. Von den Räumungen betroffen war unter anderem Lady Gaga, die bereits auf einem Social Media-Kanal den Einsatzkräften ihren Dank aussprach. Jetzt wollte die Sängerin selbst etwas tun und stand anderen Betroffenen der Groß-Evakuierung persönlich bei.

Wie das US-amerikanische Boulevardmagazin TMZ berichtete, habe sich Lady Gaga am Sonntagabend in einer Erste Hilfe-Station in Malibu eingefunden, um den evakuierten Menschen beizustehen. "Ich weiß, das ist nicht einfach. Und ich weiß, dass viele von euch gerade sehr viel Schmerz und Schock verspüren. Was ich euch sagen kann, ist, dass ich für jeden von euch beten werde. Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ihr seid nicht allein und wir werden das gemeinsam durchstehen.", ermutigte sie die Betroffenen in einer Rede. Die 32-Jährige habe den Leidtragenden auch empfohlen, die psychologische Hilfe vor Ort zu nutzen. Sie soll ungefähr 90 Minuten für die Opfer des Feuers gesorgt und gesungen haben.

Auch Stars wie Miley Cyrus (25), Kim Kardashian (38) und Thomas Gottschalk (68) mussten bereits ihre Anwesen räumen. Ebenso Gerard Butler (49) war von den schrecklichen Zuständen seines Wohnortes entsetzt und schockte mit einem Selfie, das die Ausmaße der Brände auf sein Anwesen zeigt.

Getty Images Lady Gaga, Schauspielerin

Patricia Schlein/WENN.com Lady Gaga vor ihrem Auftritt bei "The Late Show with Stephen Colbert" im Oktober 2018

Instagram / gerardbutler Gerard Butler vor seinem Haus in Malibu, Kalifornien

