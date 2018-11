Gandalf auf dem Thron? Nein, der Weiße Zauberer hat Aragorn nicht von Gondors Thron gestoßen. Dafür saß er aber auf einem anderen symbolträchtigen Stuhl. Auch wenn Gandalf-Darsteller Sir Ian McKellen (79) vom britischen Königshaus 1991 zum Ritter geschlagen wurde und 2007 eine weitere Auszeichnung von der Queen (92) erhielt, ist der Cheffinnensessel für ihn eigentlich tabu. Und dennoch: Er saß tatsächlich auf dem Thron von Queen Elizabeth II.!

Eine weitere Ehre, die dem 79-Jährigen zuteilwurde? Nein, gesteht er in einem Fernsehinterview, worüber die Online-Ausgabe der britischen Daily Mail berichtet. Zusammen mit Schauspielerin Judi Dench (83) sei der "Herr der Ringe"-Star zu einem Bankett im Buckingham Palast eingeladen gewesen. Als das Essen vorbei war, folgten sie der Musik in einen anderen Raum, der ihnen bekannt vorkam. "Wir tanzten ein wenig, dann realisierten wir: Es war der Thronsaal! Niemand sonst war dort und die Throne waren nicht zu sehen, also begaben wir uns auf die Suche. Wir fanden sie dann hinter einem Schleier – und nahmen Platz!"

McKellen scheint generell der Schalk im Nacken zu sitzen. Ein Polizist habe ihn mal dabei erwischt, wie er auf dem Balkon des Buckingham Palast eine Zigarette rauchte. Sechs Monate später war er mit einem Freund erneut im britischen Königshaus. Der gleiche Beamte erkannte sie – und begrüßte sie mit den Worten: "Nicht ihr zwei schon wieder!"

Getty Images Queen Elizabeth II. in London im November 2018

Handout/Julian Hanford/The Brooklyn Brothers via Getty Images Sir Ian McKellen in Cannes 2017

Pascal Le Segretain / Getty Judi Dench bei den Filmfestspielen in Venedig

