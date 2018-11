Selten wurde ein Die Höhle der Löwen-Pitch so stark diskutiert wie momentan der Beitrag der E-Learning-Plattform Studyflix – dabei wurde der Auftritt der Gründer Benedikt Bergner und Reinhard Blech noch nicht einmal im TV ausgestrahlt. Genau darauf sind die Empörung vieler Fans und die Enttäuschung der beiden Unternehmer aber zurückzuführen. Weshalb wurde die Firmenpräsentation der Augsburger aus der Show geschnitten? Promiflash ging dieser Frage nach und erkundigte sich beim Sender!

Wie eine Pressesprecherin von VOX exklusiv erklärte, steckten dramaturgische Gründe und die begrenzte Sendezeit dahinter. Schließlich werde immer mehr Drehmaterial aufgezeichnet als am Ende ausgestrahlt werden könne. "Da wir bis zuletzt an den Folgen feilen, kann es wie in diesem Fall leider auch mal vorkommen, dass es ein Pitch trotz Ankündigung doch nicht in die Sendung schafft", lautete das Statement. Solche Vorfälle habe es bisher schon in jeder Staffel gegeben – und zwar unabhängig vom Thema des Start-ups und ob ein Deal zustande kam oder nicht.

Solche Situationen dürften die Kandidaten aber streng genommen nicht überraschen: "Wir sprechen mit den Gründern natürlich noch vor Teilnahme an der Show ganz offen über diese TV-Gepflogenheit. [...] Deshalb weisen wir die Gründer auch immer darauf hin, dass sie erst aktiv werden sollen, wenn sie eine finale Bestätigung für die Ausstrahlung von uns bekommen", beteuerte die Referentin.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Benedikt Bergner und Reinhard Blech bei "Die Höhle der Löwen"

