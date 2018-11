Jetzt zeigen sie ein Bild mit Seltenheitswert! Im Dezember 2015 wurde bekannt, dass Sila Sahin (32) und Samuel Radlinger (26) ein Paar sind. Was dann folgte, war eine waschechte Blitzbeziehung: Die beiden verlobten sich im März 2016 und heirateten drei Monate später. Seit Sommer dieses Jahres sind sie sogar Eltern eines Sohnes. Obwohl alles auf die ganz große Liebe hindeutet, hält sich das Traum-Duo mit öffentlichen Lippen-Liebesbekundungen ziemlich zurück. Jetzt hat Sila eine kleine Ausnahme gemacht – und auf ihrem Social-Media-Kanal ein Knutschfoto geteilt!

Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin verbrachte die vergangenen Tage bei ihrem Schatz im norwegischen Bergen, bevor sie und das Baby wieder für einige Zeit an ihren Zweitwohnsitz Berlin zurückgekehrt sind. Auf Instagram postete Sila einen malerischen Schnappschuss aus dem hohen Norden, auf dem sie ihren Liebsten vor der Stadtkulisse küsst. Dazu schrieb Sila schlicht und einfach: "Schön war's in Bergen, ab jetzt wieder in Berlin."

Dieses Posting dürfte eingefleischte Fans überraschen! Zwar deuteten die Turteltauben in der Vergangenheit immer mal wieder Bussi-Situationen auf ihren gemeinsamen Pics an – einen bildlich festgehaltenen, leidenschaftlichen Kuss gab es bisher jedoch noch nicht auf Silas Account.

Splash News Sila Sahin auf der Berliner Fashion Week 2018

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger

Instagram / diesilasahin Sila Sahin mit ihrem Mann Samuel Radlinger

