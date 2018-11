Das soll doch wohl kein Zeichen sein? Pippa Middletons (35) Schwager Spencer Matthews (29) hat das Spiel mit dem Feuer gewagt. Der "Made in Chelsea"-Star führte seine Frau Vogue Williams (33) an eben jenen Ort, der es in der TV-Serie zu zweifelhafter Berühmtheit gebracht hat – denn genau hier hatte Spencer im Laufe der Zeit gleich drei Ex-Freundinnen abgeschossen. Die eigentliche Nachricht ist daher auch eine andere: Vogue Williams beweist Humor, denn sie selbst hat das brisante Foto nun veröffentlicht.

Es gibt absolut keinen Zweifel daran, dass sich Vogue der besonderen Bedeutung des Brücken-Panoramas im Hintergrund bewusst war. "Spencer hat mich wieder zu seinem Schluss-mach-Spot gebracht", schrieb das Model zum Foto auf Instagram und setzte gleich noch ein lachendes Emoji hinzu. Von ihren Fans erntete sie dafür viel Anerkennung – mehr als 11.000 Follower spendierten binnen weniger Stunden ein Like.

Der Anlass für den Besuch der Albert Bridge war laut dem britischen OK! Magazine ein sehr familiärer: Spencer und Ehefrau Vogue waren hier mit Sohn Theodore zu einem ausführlichen Spaziergang am Flussufer unterwegs.

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews bei den British Takeaway Awards im November 2018 in London

Instagram / spencermatthews Spencer Matthews mit seinem Sohn Theodore

Jeff Spicer/Getty Images Spencer Matthews und Vogue Williams bei den Pride of Britain Awards in London

