Olivia Jones (48) kann es kaum noch erwarten, bis es in wenigen Monaten endlich wieder heißt: "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!" Und damit geht es der schillernden TV-Persönlichkeit wie allen anderen leidenschaftlichen Trash-TV-Liebhabern. Wer tatsächlich ins Dschungelcamp 2019 einzieht, ist offiziell zwar noch topsecret – doch die Liste der vermeintlichen Kandidaten ruft schon jetzt pure Freude bei Travestie-Legende und Ex-Teilnehmerin Olivia hervor. Sie verspricht sich ein Busch-Feuerwerk der Extraklasse!

Daniela Büchner (40), Evelyn Burdecki (30) und deren Verflossener Domenico De Cicco – sie alle werden als zukünftige Campbewohner gehandelt. Eine Mischung, die Olivia fast schon jetzt die Lachtränen ins Gesicht treibt. Bei der Feier zum zehnjährigen Jubiläum ihrer Olivia Jones-Bar in Hamburg zeigte sich die 48-Jährige am Dienstagabend mehr als angetan von der Vorstellung, ausgerechnet diese drei im australischen Dschungel beobachten zu können. "Evelyn Burdecki, die wird das Camp aufmischen, auch Daniela Büchner – die wird da ordentlich Alarm machen. Domenico ist auch jemand, der Skandalen nicht so aus dem Weg geht. Und deswegen freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, dieses Jahr wird es hochexplosiv und megaunterhaltsam", betonte Olivia im Promiflash-Interview.

Während sie das Format im letzten Jahr als recht langweilig empfunden habe, fiebere sie schon jetzt dem Startschuss der 13. Staffel entgegen. Statt gerösteter Insekten und unappetitlicher Kotzfrucht-Shakes sollen es aber partytaugliche Snacks und Süffeleien sein, die ihr das Spektakel versüßen: Besonders auf ein Gläschen Sekt wolle Olivia bei bester Ekel-Unterhaltung einfach nicht verzichten.

ActionPress Daniela Büchner, Reality-Star

Thomas Lohnes / Getty Images Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei der Unique Show in Düsseldorf

Patrick Hoffmann / WENN.com Olivia Jones bei der Lambertz Monday Night

