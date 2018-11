Eine große Geste von einem großen Star! Sängerin Lady Gaga (32) besuchte am vergangenen Sonntag in einer Notunterkunft des Roten Kreuzes in Malibu Menschen, die wegen der verheerenden Waldbrände in Kalifornien ihr Hab und Gut verloren. Dort traf sie neben verzweifelten Brand-Opfern und engagierten Ersthelfern auch den ehrenamtlichen Chefaufseher des Camps, Mack Dugger. Dieser erzählte jetzt sichtlich beeindruckt von der spendablen Stippvisite der "A Star Is Born"-Darstellerin!

Im Gespräch mit Bild verriet Mack, dass die Sängerin sich zwei Stunden lang voller Herzlichkeit mit den Evakuierten unterhalten und ihnen so Trost gespendet habe. Doch damit nicht genug: Der Popstar unterstützte die Menschen in der Aufnahmestation auch finanziell. "Sie drückte jedem unserer Besucher eine Art Kreditkarte in die Hand, die mit rund 220 Euro gefüllt war", plauderte der freiwillige Helfer aus. Einen Tag später soll die 32-Jährige dann auch noch einen Ofen in die zur Notunterkunft umfunktionierte Sporthalle geschickt haben, damit die Menschen ihr Essen nicht mehr kalt zu sich nehmen müssen.

Nach ihrem Besuch rief die Popsängerin auf Twitter ihre Fans zu Spenden auf, um die Opfer der Brandkatastrophe zu unterstützen. Camp-Managerin Sue Kanner berichtete, dass die Notfallstation zurzeit das Zuhause von etwa 30 bis 40 Betroffenen sei. Um sie kümmern sich dort nicht nur die freiwilligen Helfer, auch mehrere Ärzte und Psychologen stehen den evakuierten Menschen in der Turnhalle zur Seite.

Instagram / iamduggernaught Mach Dugger mit Lady Gaga

Anzeige

Getty Images Lady Gaga in Beverly Hills

Anzeige

Twitter / ladygaga Lady Gaga, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de