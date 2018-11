Für Stan Lee (✝95) waren seine Fans die Helden! Der Marvel-Autor verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 95 Jahren. Mit seinen Comics erschuf er ein riesiges Imperium mit Superhelden wie Spiderman, Iron Man oder X-Men und begeisterte Menschen auf der ganzen Welt. Aber nicht nur seine Supporter waren fasziniert von ihm und seinen Werken. Die Liebe beruhte auf Gegenseitigkeit: Vor seinem Tod richtete Stan rührende Worte an seine Fans!

Auf Stans offiziellem Twitter-Account wurde ein Video gepostet, in dem zu sehen ist, wie er über die Beziehung zu seinen Bewunderern redet. "Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich meine Fans liebe. Immer, wenn ich denke: ’Wozu das Ganze?’, lese ich Fanpost oder erinnere mich an einen Fan-Moment und realisiere, wie wichtig es ist, Fans zu haben, denen du etwas wert bist!" Deshalb liebe er seine Anhänger so sehr. Durch sie fühle er sich großartig, obwohl er sie gar nicht persönlich kenne.

Wer das Video auf seinem Account veröffentlichte, ist unklar. Die Aufnahme sei jedoch völlig ungeplant entstanden: "Ganz spontan kamen so viele wundervolle Momente mit Stan. Als wir irgendwann die Kamera aufstellten, fing er beiläufig an, über seine Fans zu reden", wird das Video betitelt. "Wir wissen, wie viel er euch bedeutet hat, und wir dachten, es wäre schön für euch zu hören, wie wichtig ihm euer Support gewesen ist."

ZUMA Wire / Zuma Press / ActionPress Blumen, Kerzen und Bilder zum Tod von Stan Lee auf dem Hollywood Walk of Fame

Anzeige

Frazer Harrison/GettyImages Stan Lee, Comic-Autor

Anzeige

VALERIE MACON / Kontributor Stan Lee in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de