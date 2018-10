Ob Jan Sokolowsky (29) enttäuscht ist, dass sein Traum-Promigirl nicht bei Adam sucht Eva teilnimmt? In wenigen Tagen wagt der Love Island-Gewinner einen zweiten Anlauf, die Liebe im TV zu finden: Nachdem seine Kuppelshow-Beziehung zu Elena Miras (26) schnell wieder zerbrach, soll es im Nackedei-Paradies nun besser laufen. Jan geht mit genauen Vorstellungen seiner idealen Partnerin ins Rennen – und denen entspricht Shirin David (23)!

Die ehemalige DSDS-Jurorin begeistert den 29-Jährigen im RTL.de-Interview prompt. "Auf den ersten Blick mein Typ. Klein, süß, südländisch, Kurven. So eine Eva wünsche ich mir da, das wäre schon cool", urteilte Jan beim Anblick der YouTuberin. Shirin nimmt zwar nicht an dem Kuppelformat teil, doch das bedeutet nicht, dass ihr Verehrer keinen Gefallen an den Jachtbewohnerinnen finden wird. Die Normalo-Kandidatinnen Mahta und Sarah sowie Promi-Teilnehmerin Emilija Mihailova könnten rein optisch Jans Beuteschema entsprechen.

Aber natürlich schaut der TV-Strahlemann auch auf die inneren Werte. "Sie kann noch so toll aussehen, wenn der Charakter nicht stimmt, dann klappt's halt auch nicht", sagte Jan. Auch wenn der frühere Fitnessstudiobesitzer selbst regelmäßig trainiert, erwartet er von seiner Partnerin nicht, super sportlich zu sein – dennoch sollte sie auf sich achten und mit sich selbst zufrieden sein. Ob Jan seinen großen Volltreffer landen wird, erfahrt ihr ab dem 3. November auf RTL.

Instagram / shirindavid Shirin David nach ihrer Nasen-OP

MG RTL D (2), MG RTL D / Stefan Gregorowius Sarah, Mahta und Emilija, "Adam sucht Eva"-Kandidatinnen

MG RTL D Jan Sokolowsky bei "Adam sucht Eva" 2018

