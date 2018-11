Ein besonderes Datum für Prinz William (36) und seine Ehefrau Herzogin Kate (36)! Seit fast 20 Jahren sind der britische Blaublüter und die Bürgerliche aus gutem Hause bereits ein Paar. Während ihres Studiums lernten sich Kate und William in Schottland kennen, seit mittlerweile sieben Jahren sind sie miteinander verheiratetet – und haben mit Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis drei gemeinsame Kinder. Mit ihren Sprösslingen können die Eheleute heute ein ganz besonderes Jubiläum feiern: Genau acht Jahre ist es her, dass William und Kate ihre Verlobung bekannt gaben!

Am 16. November 2010 verkündete das Paar im St James's Palace in London die frohe Botschaft, ihr Glück wollten sie von nun auch mit der Öffentlichkeit teilen. Rund einen Monat zuvor hatte der Prinz während eines Kenia-Urlaubs um die Hand seiner Herzdame angehalten. Die Fotografen waren damals allerdings nicht nur von den strahlenden Gesichtern der beiden beeindruckt, vor allem Kates Verlobungsring fiel in dem Blitzlichtgewitter ins Auge. Prinzessin Diana (✝36) hatte das prunkvolle Schmuckstück ihren Söhnen vererbt – und Kate kann seitdem den ehrenvollen Ring ihr Eigen nennen.

Was nach der offiziellen Verlobungs-Bekanntgabe folgte, gleicht einem Märchen. Am 29. April 2011 gaben sich William und Kate in der berühmten Londoner Westminster Abbey dank TV-Übertragung vor einem Millionenpublikum das Jawort. Nur zwei Jahre später wurde mit George der britische Thronfolger geboren. Seine Geschwister machten 2015 und 2018 das Glück der royalen Familie perfekt.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei ihrer Verlobungsbekanntgabe 2010

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei ihrer Hochzeit 2011

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, November 2018

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die Bekanntgabe schon acht Jahre her ist? Nein – wie die Zeit vergeht. Natürlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de