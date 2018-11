Denise Kappès (28) weiß offensichtlich gar nicht wohin mit ihren Mama-Gefühlen. Ende September wurde die Ex-Bachelor-Kandidatin zum ersten Mal Mama. Söhnchen Ben-Matteo ist ihr ganzer Stolz – und aus dem Alltag der TV-Beauty einfach nicht mehr wegzudenken. Wie glücklich sie ihre neue Aufgabe als Mama macht, betont Denise seit der Entbindung immer wieder mit süßen Pics via Social Media. Jetzt widmet sie ihrem Windelmatz ganz besondere Zeilen – und die könnten nicht mehr Liebe ausdrücken.

Zu einem Pic, das sie nachdenklich auf einer Brücke stehend zeigt, schreibt die 28-Jährige jetzt auf Instagram: "Bevor ich Dich empfing, ersehnte ich Dich. Bevor Du geboren wurdest, liebte ich Dich. Du warst noch keine Stunde geboren, da wäre ich schon für Dich gestorben." Keine Frage – ein Gedicht, das ihrem kleinen Spatz gilt. Denise kann noch immer nicht glauben, welch großes Glück sie hat, ihren Nachwuchs tagtäglich in den Armen zu halten. "Es ist einfach immer noch ein Wunder... Ich finde es so faszinierend, wie der weibliche Körper so etwas Schönes schaffen kann", betont die stolze Mami – und vollendet ihren Post mit Namen ihres Sprösslings, den ein schwarzes Herz ziert.

Obwohl Denise nicht glücklicher sein könnte, gibt die Noch-Ehefrau von Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Pascal Kappés (28) offen zu: Mama zu sein ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Nicht nur der mangelnde Schlaf macht der ehemaligen Kuppelshow-Kandidatin zu schaffen, auch die Tatsache, ihren Schatz nicht länger stillen zu können, setzte ihr in den letzten Tagen zu.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und Baby Ben

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit Sohnemann Ben-Matteo

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben-Matteo

