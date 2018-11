Sie scheint aktuell alle Phasen der Trennungsbewältigung durchzumachen! Nachdem sich Ariana Grande (25) und Pete Davidson (25) im Mai nach nur wenigen Monaten Beziehung verlobt hatten, lösten sie ihre Verbindung völlig überraschend vor wenigen Wochen. Kurz zuvor war Aris Exfreund Mac Miller (✝26) an einer versehentlichen Überdosis verstorben. Dieser Schicksalsschlag machte der jungen Sängerin wohl bewusst, dass Pete nicht der richtige Mann fürs Leben ist. In ihrem Song "thank u, next" rechnete sie daraufhin liebevoll mit ihren Verflossenen ab. Ihre Trennungsverarbeitung scheint jetzt einen neuen Punkt erreicht zu haben: Ariana zeigt sich im sozialen Netz mit kurzen Haaren!

Eigentlich kennt man die 1,53 Meter große Powerfrau mit ihren gewohnt langen Haaren – meist zusammengebunden zu einem strengen, hohen Pferdeschwanz. Auf dem Instagram-Profil der 25-Jährigen bekommen ihre Follower auf einem ihrer neuesten Bildern einen ganz anderen Anblick. Ariana zeigt sich mit ungewohnt kurzen Haaren – präsentiert ihren Fans einen frechen Longbob. Und wie reagieren die treuen Anhänger des Stimmwunders auf die Veränderung? Sie sind hellauf begeistert und feiern Ariana für ihren mutigen Schritt.

Ob Ariana jetzt bei der kürzeren Variante bleiben wird? Wohl eher nicht. Schließlich half sie auch in der Vergangenheit bei ihrem berühmten Pferdeschwanz mit Haarverlängerungen nach, um ein voluminöseres Ergebnis zu erzielen.

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

Anzeige

Image Press Agency/Splash News / SplashNews.com Ariana Grande, Sängerin

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Anzeige

Wie findet ihr Arianas neue Frisur? Toll. Lang mag ich lieber. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de