Was für ein Jahr hinter Kristina Yantsen liegt! Im Oktober 2017 begannen die Dreharbeiten für Der Bachelor. Im Verlauf der Kuppelshow fand die gebürtige Kasachin in Daniel Völz (33) die vermeintlich große Liebe, doch eine schmerzhafte Trennung von dem Rosenkavalier ließ nicht lange auf sich warten. Seit Kurzem ist die Tänzerin aber wieder in festen Händen und könnte wohl kaum zufriedener sein: Kristina teilt ihr Glück jetzt mit ihrer Netz-Gemeinde und macht ihr Mut.

Das Model urlaubt aktuell in Dubai und lässt ihre Instagram-Follower an diesem Ausflug teilhaben: Gerade postete sie ein Video von sich bei Sonnenuntergang in der Wüste und richtete warme Worte an ihre Community. "Du willst glücklich werden? Du willst deinen Weg gehen? Mir dir selbst zufrieden sein? Dann fange bei dir selbst an. [...] Erkenne dich selbst und deinen richtigen Weg", schrieb die Essenerin als Motivation unter ihren Clip. Denn nur auf diese Weise werde man auf Dauer glücklich. "Wenn du dich selbst liebst, dann liebst du auch deine Mitmenschen", ergänzte sie abschließend.

Ihr neuer Partner muss dem einstigen Rosen-Girl wohl eine gehörige Menge Selbstvertrauen geben. Schließlich spricht Kristina seit Kurzem nicht nur über den Weg zum Glück, sondern sogar ganz offen über ihre Familienplanung. Die Brünette möchte definitiv Kinder bekommen, zuvor wolle sie aber vor den Traualtar treten.

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen in Dubai

Anzeige

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de