Ist das etwa der Grund für Jens Büchners (49) plötzliche Erkrankung? Der Goodbye Deutschland-Star liegt seit einigen Tagen im Krankenhaus. Was ihm genau fehlt, ist noch nicht klar. Seine Ex-Freundin Jennifer Matthias erklärte aber bereits: Jens liegt im Sterben! Sie ist sich auch ganz sicher, den Grund für seinen schlimmen Zustand zu kennen. Zu viel Stress soll ihn krank gemacht haben!

Auf Facebook veröffentlichte Jenny jetzt ein emotionales Statement über ihren Ex. Offenbar kämpft Jens schon lange mit gesundheitlichen Problemen. "Vor fünf Jahren hatte Jens Schatten auf der Lunge... Grund: Stress! Er musste alles machen, alles mitnehmen. Ich habe ihn damals versucht, ein wenig zu bremsen, da ich wusste, dass er gesundheitlich anfällig ist", schrieb sie über den Vater ihres Sohnes. Sein jetziges Krankheitsdrama kann die Mallorca-Auswanderin sich nur auf eine Art erklären: Der Ballermann-Star mutet sich einfach zu viel zu. "Seit gut zwei Jahren ist er nur am Rennen, Auftritte, Stress, Hin- und Hergefliege, Café, Großfamilie etc. Doch es hat niemand auf seine Gesundheit geachtet, denn er tat es nie! Er wurde nicht gebremst!", hieß es in ihrem Post. Nun würde Jens' Körper die Notbremse ziehen und ihn zum Stillstand zwingen.

Fünf Jahre lang waren Jens und Jennifer ein Paar. Gemeinsam mit ihrem Sohn Leon wanderten sie 2010 nach Mallorca aus. Das Familienglück hielt allerdings nicht lange. Seit 2017 ist Jens mittlerweile mit Daniela (40) verheiratet. Auch mit ihr hat er bereits zwei gemeinsame Kinder.

Facebook / @jenny.deluex.eu Jennifer Matthias

Anzeige

ActionPress Jens Büchner, TV-Auswanderer

Anzeige

Actionpress Daniela und Jens Büchner im Mega-Park auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de