Ein Bundesstaat im Ausnahmezustand bekommt königlichen Support! In Kalifornien toben momentan die wohl verheerendsten Brände der jüngsten Geschichte. Unzählige Menschen mussten ihr Hab und Gut zurücklassen und vor dem Feuer fliehen. Auch die Häuser etlicher Stars fielen den Flammen bereits zum Opfer. Viele der betroffenen Berühmtheiten mobilisieren inzwischen Hilfe oder schicken Unterstützung. Doch die Katastrophe lässt auch Beobachter fernab des großen Teichs nicht kalt – selbst Queen Elizabeth II. (92) nimmt Anteil!

Die britische Monarchin ist ebenfalls in Gedanken bei den Menschen des Golden State – dem Ort, an dem Herzogin Meghan (37), die Gattin ihres Enkels Prinz Harry (34), geboren wurde und aufgewachsen ist. In einem offiziellen Statement richtet die 92-Jährige ihre Anteilnahme an die Opfer der Brände, wie People zitiert: "Prinz Philip und ich sprechen den Menschen in Kalifornien, die weiterhin unter den schlimmen Bränden im ganzen Staat zu leiden haben, unser tiefstes Mitgefühl aus." Die Queen denke auch an alle Betroffenen, deren Lebensgrundlage von den Flammen vernichtet wurde, und an die zahlreichen Einsatzkräfte: "Ich zolle dem Mut und dem Engagement der US-Rettungsdienste und der freiwilligen Helfer meine Anerkennung", heißt es weiter.

Die schreckliche Tragödie kostete bereits 71 Menschen das Leben, weitere 1.011 werden noch vermisst. Das Feuer hat zudem fast 146.000 Hektar Land verbrannt, seit es am 8. November ausgebrochen ist. Die Einsatzkräfte versuchen aktuell noch immer Tag und Nacht, das Flammenmeer unter Kontrolle zu bringen.

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Anzeige

Splash News Feuerwehrkräfte beim Einsatz in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de