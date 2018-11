Die schillernde Katie Price (40) fahndet nach dem Pfad der Tugend und wünscht sich Ex-Freund Kris Boyson zurück – aber ob das mit solchen Worten gelingt? Ihren Kris hatte sie erst vor Kurzem gegen eine Affäre mit Geschäftsmann Alex Adderson eingetauscht, dann war die alte Liebe offenbar neu entflammt. Nun spricht die 40-Jährige offen über den Seitensprung, zeigt von Reue aber keine Spur!

"Ja, ich hab's mit einem anderen Mann gemacht! Ich bereue das aber nicht, denn das war etwas, was ich in meinem Leben tun musste – zwischen mir und Kris war es nicht perfekt", sagte Katie in einem Special ihrer Realityshow "My Crazy Life". In der Folge betonte sie auch, sie würde nichts von dem ändern, was sie getan habe – wie schmerzvoll es auch immer gewesen sei.

Wie ein Insider dem Mirror verriet, sollen Katie und Kris übrigens längst wieder ein Paar sein. Noch falle es dem Betrogenen zwar schwer, der 40-Jährigen zu vertrauen, an der Liebe ändere das jedoch nichts. Und so veröffentlichte Katie auf Instagram neue Liebesschwüre: "Ich möchte dich heiraten, weil du der Mensch bist, den ich beim Aufwachen am Morgen zuerst sehen möchte, und der Einzige, dem ich einen Gute-Nacht-Kuss geben will."

Getty Images Katie Price bei der ITV Gala 2017

Splash News Katie Price und Alex Adderson während ihrer Date-Nacht in London

Getty Images Katie Price bei einer Pressekonferenz in London im Oktober 2017

