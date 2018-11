Sie hat die Nase voll! Vor wenigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass Channing Tatum (38) und Jessie J (30) miteinander ausgehen sollen. Seither diskutieren Fans im Netz wie wild darüber, dass die Sängerin Channigs Ex Jenna Dewan (37) zum Verwechseln ähnlich sehe. Der "Do It Like a Dude"-Interpretin geht das inzwischen gehörig auf den Geist: Jetzt äußerte sich Jessie im Netz selbst zu den ganzen Vergleichen!

In einem Statement auf ihrer Instagram-Seite bezog die 30-Jährige Stellung und machte deutlich, wie genervt sie von den angedeuteten Parallelen ist. "Ich lese in letzter Zeit so viele Storys über mich, die mich mit einer anderen wunderschönen Frau vergleichen und Leute dazu animieren, zu wählen, wer die schönere von beiden ist", begann die Musikerin und meinte weiter: Sie sei es einfach nur leid, dass jungen Mädchen vermittelt werde, bei Schönheit entscheiden zu müssen.

"Ich bin einfach nur so enttäuscht und schäme mich dafür, dass ich mit solchen Schlagzeilen in Verbindung gebracht werde", fuhr Jessie fort. Auch an Jenna ist der anhaltende Vergleich nicht spurlos vorbeigegangen – die Reaktion der 37-Jährigen fiel allerdings deutlich entspannter aus. Sie erklärte nur, dass sie sich von solchen News nicht die Laune vermiesen lasse!

Kevin Winter/Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im Februar 2016

Anzeige

Leon Bennett/Getty Images Jessie J, Sängerin

Anzeige

Emma McIntyre/Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de