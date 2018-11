Jenna Dewan (37) nimmt die Situation gelassen! Seit Kurzem wird darüber gemunkelt, dass ihr Noch-Ehemann Channing Tatum (38) frisch verliebt sei. Die Sängerin Jessie J (30) soll es dem Hollywood-Hottie angetan haben. Seitdem diskutieren die Fans des ehemaligen Traumpaares wie wild darüber, dass Channings Neue seiner Ex angeblich zum Verwechseln ähnlich sieht. Im Netz bezieht seine Verflossene Jenna nun Stellung zu diesem Vergleich!

Eigentlich wollte Jenna vor einigen Tagen nur einen Moment eines Red-Carpet-Auftritts mit ihrer Community teilen. Doch mehrere Follower nahmen das Pic zum Anlass, sie zum wiederholten Male mit Jessie zu vergleichen. Einige Fans waren von dieser Debatte offenbar mächtig genervt: In ihren Augen ist die Schauspielerin deutlich hübscher als die britische Musikerin. Daraufhin meldete sich auch die Step Up-Darstellerin das erste Mal zu Wort: "Ich lass mir davon nicht die Stimmung vermiesen", kommentierte sie den Instagram-Kommentar eines Users. Zwischen ihr und Ex Channing fließt also offenbar nach wie vor kein böses Blut.

Ob Jennas gelassene Reaktion wohl aus ihrem eigenen Liebesglück resultiert? Auch sie hat nach dem Ehe-Aus mit Channing einen neuen Partner an der Seite. Der Musicaldarsteller Steve Kazee (43) hat ihr Herz bereits vor einiger Zeit erobert. "Die beiden treffen sich seit ein paar Monaten und sie ist wirklich sehr glücklich", verriet ein Insider vor Kurzem dem People-Magazin.

Getty Images Jenna Dewan bei der Baby2Baby Gala

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im September 2017

Getty Images Steve Kazee bei den Tony Awards in New York City

