Miranda Lambert (35) im Gefühlschaos! Eigentlich lebt die Country-Sängerin schon seit mehreren Jahren ohne ihren Ex-Partner Blake Shelton (42). Der Sänger zeigte sich nun allerdings überglücklich mit seiner neuen Partnerin Gwen Stefani (49) bei den "People's Choice Awards" in den USA. Auch wenn Blake und Gwen bereits drei Jahren gemeinsam durchs Leben gehen, hat dieser Auftritt bei Miranda wohl eine alte Wunde wieder aufgerissen.

"Trotz allem, was Miranda und Blake durchgemacht haben, war sie ein wenig neidisch, als sie Gwen auf der Preisverleihung mit Blake sah", verriet ein Insider Hollywoodlife. Die 35-Jährige reagierte sehr emotional auf den Auftritt der beiden Turteltauben. "Für sie fühlte es sich so an, als würde sie Blake vermissen – das hat sie total traurig gemacht", erklärte die anonyme Quelle weiter. "Miranda hatte das Gefühl, sie hätte ganz einfach an Gwens Stelle sein können: glücklich und verliebt in Blake."

Vier Jahre lang waren Miranda und Blake ein Paar, bevor sie die Beziehung 2015 beendeten. Unabhängig von ihrem neusten Gefühlschaos scheint die Sängerin das Liebes-Aus aber gut verkraftet zu haben. Erst vor kurzem veröffentlichte Miranda einen Song mit dem bezeichnenden Titel "Got My Name Changed Back" (zu Deutsch: "Ich habe meinen Namen zurückgeändert").

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Hollywood Resort & Casino in Las Vegas

Getty Images Blake Shelton und Miranda Lambert bei den 48. CMA Awards 2014 in Nashville

Kevin Winter/Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, Musiker

