Die Nachricht von der Geburt von Kylie Jenners (21) Tochter Stormi Webster schlug im Februar ein wie eine Bombe! Nachdem die Unternehmerin ihre Schwangerschaft neun Monate lang geheim gehalten hatte, überraschte sie Anfang des Jahres mit der Nachricht von der Ankunft ihres ersten Babys. Gemeinsam mit ihrem Liebsten Travis Scott (26) genießt Kylie ihr neues Leben als Mama seither in vollen Zügen. Tatsächlich scheinen die beiden so verliebt wie noch nie – auch von einer Verlobung war zuletzt die Rede. Nun überraschten die Influencerin und der Rapper allerdings mit ganz anderen freudigen Neuigkeiten: Angeblich sollen die beiden derzeit an einem Geschwisterchen für die kleine Stormi arbeiten!

Gerüchten zufolge versuche Kylie bereits wieder, schwanger zu werden. "Sie arbeiten aktiv an einem zweiten Kind", offenbarte eine Quelle gegenüber Us Weekly. Ob die 21-Jährige vielleicht sogar schon in anderen Umständen ist, ist allerdings noch nicht bekannt. Fest steht nur: Die neun Monate alte Stormi soll kein Einzelkind bleiben, wie der Insider weiter erklärte: "Trotz ihres aufgefallenen Lebensstils soll Stormi so normal wie möglich groß werden" – und das bedeutet für ihre stolzen Eltern wohl auch, dass die Familienplanung noch längst nicht abgeschlossen ist.

Immerhin kommt Kylie ebenfalls aus einer waschechten Großfamilie! Neben Bruder Robert Kardashian (31) wurde der Keeping Up with the Kardashians-Star mit vier Schwestern groß – und wünscht sich das offenbar auch für ihr eigenes Töchterchen. "Ich will definitiv noch ein Mädchen", hatte sie bereits vor einiger Zeit durchblicken lassen.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi Webster an Halloween 2018

Judy Eddy/WENN Rob, Kim, Kourtney und Khloe Kardashian, Kylie, Kris & Kendall Jenner

