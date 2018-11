Kalifornien in Not: Die starken Waldbrände haben ganze Ortschaften vernichtet, über 60 Menschen kamen in den Flammen ums Leben. Hunderte werden noch vermisst. Es sind die verheerendsten Feuer in der Geschichte Kaliforniens – und die Hilfsbereitschaft bleibt weiter groß. Auch Victoria's Secret-Model Bella Hadid (22) spendet 10.000 US-Dollar (umgerechnet knapp 9000 Euro), um die Bekämpfung der Waldbrände im Raum Malibu zu unterstützen.

Das Geld der 22-Jährigen fließt laut der Online-Ausgabe der Daily Mail in den "Malibu Community Disaster Prevention & Relief Fund" auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe. Über die Spenden soll dringend benötigte Ausrüstung finanziert werden: Generatoren, Schläuche, Atemschutzmasken und vieles mehr. Bella, die in Los Angeles aufgewachsen ist, zeigte sich tief bewegt. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild, das die dicken Rauchschwaden über der kalifornischen Küste zeigt und schreibt: "Ich kann es nicht glauben. Es berührt mich so sehr, diese Bilder der vergangenen zwei Tage zu sehen. Unser schönes Malibu sieht heute so traurig aus."

Zahlreiche Prominente beteiligten sich bereits an Hilfsaktionen für die Waldbrand-Opfer. Sängerin Miley Cyrus (25) und ihr Verlobter, Liam Hemsworth (28), spendeten laut CNN eine halbe Million US-Dollar. Weitere Promis, die sich für die Waldbrand-Opfer engagieren, sind Moderatorin Ellen DeGeneres (60), Popstar Lady Gaga (32) sowie die beiden Schauspieler Sandra Bullock (54) und Gerard Butler (49).

Getty Images Bella Hadid auf dem x True Religion Event in Los Angeles

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images for EJAF Liam Hemsworth und Miley Cyrus auf Elton Johns AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party

Anzeige

Getty Images Das Haus von Gerard Butler nach dem Waldbrand in Malibu

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de