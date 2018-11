Wurde sie beim Schummeln erwischt? Reality-Sternchen Chloe Ferry (23) muss sich den Vorwurf gefallen lassen, ihre Fans täuschen zu wollen. Anlass des Ärgers: Ein Instagram-Foto, auf dem sich die "Geordie Shore"-Darstellerin im engen schwarzen Dress vor einer Tür präsentiert. Einige Fans wittern jedoch Betrug: Chloe soll das Bild kräftig bearbeitet haben, um sich eine Wespentaille zu verpassen und so ihre Körper-Proportionen noch stärker zu betonen.

Ein Follower will die Schummelei entdeckt haben und gibt ihr auf Instagram einen Rat fürs Leben direkt mit auf den Weg: "Ich mag dich wirklich als Person, aber das ist sowas von gephotoshoppt. Du hast so viel Geld ausgegeben, um gut auszusehen und glaubst immer noch, du müsstest deine Bilder bearbeiten." Immerhin hatte Chloe in ein Komplett-Makeover investiert und für zahlreiche Schönheits-OPs über 50.000 Pfund hingeblättert. Allerdings stellen sich auch ein paar Fans auf die Seite des Beauty-Freaks. Ein anderer Follower verteidigt das Starlet und schreibt: "Neider hassen ohne Grund. Sei stolz auf dein Aussehen."

Doch wie kommen die Instagram-Fans überhaupt auf die Idee, die 23-Jährige könne nachgeholfen haben? Nicht nur Chloes erstaunliche Kurven machen sie stutzig, auch die Tür im Hintergrund ist für sie ein Beweis. Denn dort erkenne man den Eingriff anhand eines verschwommenen Flecks auf Höhe ihrer Taille.

Brett D. Cove / Splash News Chloe Ferry beim "Ex on the Beach"-Photocall

Carlos Alvarez/Getty Images for MTV Chloe Ferry bei den EMAs

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-TV-Star

