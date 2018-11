Sie hielten immer zusammen – bis zum Schluss! Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) nach einem längeren Klinikaufenthalt überraschend verstorben ist. An seinem Krankenbett stand ihm in den vergangenen Tagen vor allem seine Frau Daniela (40) zur Seite. Zeit seines Lebens hat sie ihren Mann abgöttisch geliebt. Promiflash zeigt euch die Höhepunkte ihres gemeinsamen Lebens!

Der Beginn ihrer Beziehung

Im Januar 2016 stellte der Malle-Star seine neue große Liebe endlich auch der Öffentlichkeit vor. Am Anfang wollte der Schlagersänger seine Danni noch ganz für sich haben, merkte jedoch schnell, dass sie die Liebe seines Lebens ist. Bereits in den ersten Wochen sprach das Paar über gemeinsamen Nachwuchs, der sich letztendlich sogar schneller als gedacht angekündigte.

Familienzuwachs

Nur wenige Wochen nach dem offiziellen Beziehungs-Outing kamen die ersten Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft von Daniela auf – kurz darauf bestätigten die beiden ihr großes Glück: "Ja, Daniela und ich werden eine Großfamilie und bekommen im Sommer Zwillinge", plauderte Jens damals gegenüber Promiflash aus. Im Juni 2016 hieß das Paar schließlich seine Twins willkommen. Nach einem Not-Kaiserschnitt mussten die Babys allerdings noch einige Wochen im Krankenhaus bleiben.

Das Sommerhaus der Stars

Erst in diesem Jahr nahmen die Büchners an Das Sommerhaus der Stars teil. Doch vor allem die 40-Jährige eckte immer wieder bei den anderen Bewohnern wie Micaela Schäfer (35) und Felix Steiner (33) an. Jens und Danni überlebten den angeblichen Sommerhaus-Trennungsfluch jedoch. Gestärkter denn je verließ das Pärchen die Show und zeigte sich in den darauffolgenden Wochen als unzertrennliche Einheit.

Die Hochzeit

Vor über einem Jahr stellte der Sänger seiner Liebsten dann die Frage aller Fragen. Im TV bei "Goodbye Deutschland" ging Jens auf die Knie und bat um die Hand seiner großen Liebe. In einem Interview mit Bild sprach der Familienvater über seine Nervosität vor dem Antrag: "Ich war supernervös und konnte schon Wochen vorher nicht mehr richtig schlafen. Ich hatte mir so viel überlegt. Wollte den Antrag auch erst in einer anderen Location machen." Bei strahlendem Sonnenschein und unter freiem Himmel gaben sich die Turteltauben dann am 03. Juni 2017 das Jawort auf einer mallorquinischen Finca.

Beziehungsproben

Im Verlauf ihrer Beziehung mussten Jens und Danni allerdings auch einige Schwierigkeiten überwinden. Im Jahr 2017 nahm der damals 47-Jährige an der TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil. Vor allem die Blondine hatte zu dieser Zeit Angst, Jens würde der Ruhm zu Kopf steigen. "Er kann der bekannteste Mensch der Welt werden. Aber so, dass es für uns als Familie ein Stückchen weit angenehm ist", erklärte sie im Vox-Interview. Vor acht Monaten sprach auch Jens ganz offen über die Eheprobleme mit seiner Frau: "Es gibt immer wieder mal schwarze Tage, aber die werden immer weniger", offenbarte er. Ein weiterer schwerer Schicksalsschlag für die Eheleute: Daniela wurde in einer früheren Beziehung psychisch und körperlich missbraucht und musste sich danach in Therapie begeben.

Hauter, Katrin / actionpress Jens Büchner und seine Daniela

MG RTL D / 99pro media Jens Büchner, Daniela und die Zwillinge Diego und Jenna

Stefanie Schumacher / 99promediaGmhH Daniela und Jens Büchner bei ihrer Hochzeit

Friedrich,Jürgen / Actionpress Jens Büchner und Daniela bei der Megapark Saison Opening auf Mallorca 2017

MG RTL D / Max Kohr Jens und Daniela Büchner, Teilnehmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Getty Images Daniela und Jens Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars



