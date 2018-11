Es wird noch lange dauern, bis sie diesen Schock verarbeitet haben! Am Samstag verstarb Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) nach einem schweren Leidensweg. Bereits in der Vergangenheit hatte der Malle-Star immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Jetzt stellte sich heraus, dass der Schlagerstar Lungenkrebs hatte und infolgedessen letztendlich gestorben ist. Jetzt meldeten sich auch seine langjährigen "Goodbye Deutschland"-Gefährten zu Wort: Das gesamte Team ist einfach nur schockiert von Jens' Tod!

Gegenüber Bild äußerte sich nun Vox-Pressechefin Julia Kikillis zum Ableben des einstigen Reality-Stars: "Der ganze Sender und vor allem unser Drehteam, das ihn und seine Familie über sieben Jahre für 'Goodbye Deutschland' begleitet und in dieser Zeit eine enge Beziehung aufgebaut hat, sind tief bestürzt", offenbarte Kikillis die tiefe Trauer ihrer Kollegen. Das Team habe Jens in den letzten Jahren kennen und schätzen gelernt – mit all seinen Ecken und Kanten.

"Unser aufrichtiges Beileid gilt jetzt vor allem seiner Frau Danni (40), seinen Kindern und der ganzen Familie, die Jens viel zu früh verloren haben und denen wir jetzt ganz viel Kraft wünschen", fuhr die Programmchefin weiter fort. Auch Stars wie Melanie Müller (30), Bert Wollersheim (67) oder Natascha Ochsenknecht (54) können den schweren Verlust nicht begreifen.

