Gina-Lisa Lohfink (32) trauert um ihren guten Freund Jens Büchner (✝49). Ihr ehemaliger Dschungelcamp-Kollege und Goodbye Deutschland-Star ist diese Woche an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung im Kreise seiner Liebsten verstorben. Tatsächlich soll es dem Kult-Auswanderer schon seit längerer Zeit schlecht gegangen sein – das fiel auch Gina-Lisa auf, die eng mit den Büchners befreundet ist. Aus diesem Grund macht sich die Ex-GNTM-Kandidatin nun schreckliche Vorwürfe!

Diese Gedanken äußerte die 32-Jährige einen Tag nach Jens' Tod in einem Interview mit RTL: "Er wollte niemanden damit belasten, dass es ihm so schlecht geht. Schade, ich fühle mich jetzt auch schlecht, ich denke, hätte ich ihm noch helfen können?" Sie sei auch eine gute Freundin der Familie gewesen und hätte vielleicht mehr mit ihm Schimpfen sollen: "Geh doch mal mehr zum Arzt. Es stimmt doch einfach was nicht. Lass dich doch lieber mehr kontrollieren."

Sie erzählt weiter, dass sie kurz vor dem Tod des 49-Jährigen noch mit seiner Frau Daniela (40) gesprochen habe: "Ich habe irgendwie geahnt, da passiert was", erzählte sie in dem Interview. Ihre Trauer brachte sie auch im Netz zum Ausdruck, wo sie schrieb, dass sie am Boden zerstört sei.

